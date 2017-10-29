В Волгограде ученые обсудили, как предотвратить гибель птиц на электросетях

В Волгограде состоялся круглый стол по вопросам предотвращения гибели птиц на линиях электропередачи, в котором приняли участие ученые из разных регионов России, а также представители организаций, эксплуатирующих электросети, органов власти и надзорных ведомств региона.

Как неоднократно сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», случаи гибели птиц от поражения током на линиях электропередачи в нашем регионе происходят с печальной регулярностью. Так, только в этом году зарегистрировано три случая гибели краснокнижных пернатых, а в сентябре в Ленинском районе специалисты обнаружили останки 70 птиц, погибших от удара током на высоковольтных проводах.

Всего же, по данным пресс-службы облкомприроды, за последние пять лет обследования специалистов ведомства совместно с представителями прокуратуры, членами Союза охраны птиц России и сотрудниками природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» выявили около 140 краснокнижных птиц, погибших от удара током.

Ученые даже ввели даже понятие «ЛЭП-уязвимые» птицы - к этой группе в волгоградском регионе относятся более половины из 308 видов птиц, из них 28 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации. А сама Волгоградская область и прилегающие к ней территории официально отнесены к районам повышенного и высокого рисков гибели редких, занесенных в красные книги хищных птиц.

И именно наш регион, как было отмечено в ходе круглого стола, является лидером по количеству мероприятий, направленных на предотвращение гибели птиц на электросетях. Например, статус ЛЭП-уязвимых птиц закреплен в региональной Красной книге, в то время как в даже российской Красной книге эта формулировка размыта и не содержит указаний по принятию птицезащитных мер.

Также в Волгоградской области разработаны меры экстренного реагирования в случаях обнаружения очагов повышенного скопления либо гибели редких хищных птиц в периоды сезонных миграций. Постоянно проводятся мониторинговые обследования по выявлению случаев гибели пернатых на высоковольтных проводах, а к нарушителям принимаются меры административного воздействия. Так, за три года общая сумма штрафов, наложенных облкомприродой на организации, оборудование которых стало причиной гибели ЛЭП-уязвимых птиц, составила около миллиона рублей.

Участники круглого стола особо отметили опыт взаимодействия государственных структур и ученых с владельцами электросетевых компаний и представителями организаций, эксплуатирующих ЛЭП. За три последних года на территориях шести районов Волгоградской области, где были установлены факты гибели краснокнижных птиц, линии электропередачи оснащены птицезащитными устройствами. Так, к 2020 году крупнейшая электросетевая компания планирует установить в нашем регионе более 110 тысяч птицезащитных устройств, в том числе в этом году - свыше 21 тысячи.