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В Волгограде ученые обсудили, как предотвратить гибель птиц на электросетях
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В Волгограде ученые обсудили, как предотвратить гибель птиц на электросетях

Сегодня, 09:40ОбществоНаталья ЖурбинаФото: oblkompriroda.volgograd.ru
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