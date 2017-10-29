В кукольном театре новый «Колобок» сотрет границы между сценой и зрителем

5 ноября в 15:00 в Волгоградском областном театре кукол пройдет премьера интерактивного спектакля «Колобок».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу кукольного театра, «Колобок» рассчитан на двухлетних малышей. Новая постановка относится к камерным игровым спектаклям. В нем задействовано всего 2 актёра, а аудитория составит 30 зрителей — 15 малышей с родителями.

Особенность новой постановки - в интерактивном формате, который предполагает отсутствие границ между зрителем и актёром. Малыши и их родители будут включаться в эту игру, взаимодействовать с персонажами, становясь, по сути, полноправными участниками театрального действа.

— Это интерактивный спектакль на подушках для самых маленьких зрителей, в нём мы хотели добиться домашней, уютной атмосферы, чтобы с этого спектакля дети постепенно привыкали к театру, к его условностям, это будет некое введение в жизнь театра, — рассказал режиссер- постановщик из Санкт-Петербурга Роман Пугач. — Спектакль будет рассчитан на небольшое количество зрителей, его легко будет сложить и сыграть на любой площадке города.