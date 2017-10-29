Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!
Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) создан 29 октября 1918 года на 1‑м Всероссийском съезде Союзов рабочей и крестьянской молодежи. Съезд объединил разрозненных представителей разных поколений в единую общероссийскую организацию, работающую под руководством коммунистической партии.
Также на собрании были приняты основные принципы программы и устав, в котором говорилось: «Союз ставит себе целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской России». В 1924 году РКСМ присвоили имя В. И. Ленина, превратив в Российский Ленинский Коммунистический Союз молодёжи (РЛКСМ). В марте 1926 года, в связи с образованием Союза ССР, комсомол переименовали во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодёжи (ВЛКСМ).
Комсомол стал целой эпохой в жизни нашей страны. «Школу жизни» комсомола прошли свыше двухсот миллионов юношей и девушек всех национальностей в возрасте от 14 до 27 лет. Борьба с разрухой и безграмотностью, возведение московского метро, БАМа, индустриализация и освоение Сибири, победа над фашизмом, освоение целины и космоса – молодежь внесла свою лепту в самые трудные и смелые достижения СССР.
«Шагай вперёд, комсомольское племя!», «Если тебе комсомолец имя — имя крепи делами своими»!«Если партия скажет «надо», комсомольцы ответят «есть!» – под такими лозунгами ребята трудились и шли к новым свершениям. За заслуги в труде, спорте, армии, учебе, общественной жизни комсомольцев поощряли наградными значками, которые те с гордостью носили на груди.
Но почетного красно-золотого символа было легко и лишиться. Нарушители дисциплины, устава, хулиганы, пьяницы, осужденные, а также политически незрелые личности принудительно исключались из рядов движения.
ВЛКСМ прекратил существование в 1991 году. В сентябре XXII‑й чрезвычайный съезд ВЛКСМ посчитал исчерпанной политическую роль объединения как федерации Коммунистических Союзов молодежи и заявил о самороспуске организации.
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