Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!

Коммунистическому союзу молодежи - 99 лет. И хотя он прекратил свое существование еще в 1991 году, обладатели комсомольского билета до сих пор отмечают день рождения организации.

Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) создан 29 октября 1918 года на 1‑м Всероссийском съезде Союзов рабочей и крестьянской молодежи. Съезд объединил разрозненных представителей разных поколений в единую общероссийскую организацию, работающую под руководством коммунистической партии.

Также на собрании были приняты основные принципы программы и устав, в котором говорилось: «Союз ставит себе целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской России». В 1924 году РКСМ присвоили имя В. И. Ленина, превратив в Российский Ленинский Коммунистический Союз молодёжи (РЛКСМ). В марте 1926 года, в связи с образованием Союза ССР, комсомол переименовали во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодёжи (ВЛКСМ).

Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB#/media/File:RIAN_archive_51983_All-union_Komsomol_shock_brigade.jpg

Комсомол стал целой эпохой в жизни нашей страны. «Школу жизни» комсомола прошли свыше двухсот миллионов юношей и девушек всех национальностей в возрасте от 14 до 27 лет. Борьба с разрухой и безграмотностью, возведение московского метро, БАМа, индустриализация и освоение Сибири, победа над фашизмом, освоение целины и космоса – молодежь внесла свою лепту в самые трудные и смелые достижения СССР.

«Шагай вперёд, комсомольское племя!», «Если тебе комсомолец имя — имя крепи делами своими»!«Если партия скажет «надо», комсомольцы ответят «есть!» – под такими лозунгами ребята трудились и шли к новым свершениям. За заслуги в труде, спорте, армии, учебе, общественной жизни комсомольцев поощряли наградными значками, которые те с гордостью носили на груди.

Фото: http://falerist.org/znaki/komsomolskij-znachok.html

Но почетного красно-золотого символа было легко и лишиться. Нарушители дисциплины, устава, хулиганы, пьяницы, осужденные, а также политически незрелые личности принудительно исключались из рядов движения.