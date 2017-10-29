Краеведческий музей покажет плакаты, оружие и фарфор эпохи революции
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу краеведческого музея, экспозиция объединяет события февраля-марта и октября 1917 года, так как они являются развитием одного революционного процесса. Началом его стали низвержение монархии и попытка построения в России буржуазно-демократической республики, а окончанием – приход к власти большевиков и их победа в Гражданской войне, начало строительства Советского государства.
На выставке можно будет увидеть материалы председателя Царицынского Совета рабочих и солдатских депутатов, первого городского головы Царицына Сергея Минина, экспонаты, отражающие историю красного и белого движения, частей особого назначения (ЧОН) Царицынской губернии, редкий агитационный фарфор, наградные красные галифе, оружие, подлинные знамена той поры, царицынские боны «мининки», революционные газеты, плакаты, листовки и многое другое.
Напомним, что к 100-летию революции свои экспозиции подготовили многие волгоградские музеи. ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказывало о выставке «Год великих потрясений» в Мемориально-историческом музее, а также о художественной выставке «Век Октября» в музее изобразительных искусств им. Машкова.
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