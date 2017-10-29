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Краеведческий музей покажет плакаты, оружие и фарфор эпохи революции
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Краеведческий музей покажет плакаты, оружие и фарфор эпохи революции

Сегодня, 09:03ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/vokm134
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