Краеведческий музей покажет плакаты, оружие и фарфор эпохи революции

2 ноября в Волгоградском областном краеведческом музее открывается выставка «Россия на историческом повороте», посвященная революционным событиям 1917 года.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу краеведческого музея, экспозиция объединяет события февраля-марта и октября 1917 года, так как они являются развитием одного революционного процесса. Началом его стали низвержение монархии и попытка построения в России буржуазно-демократической республики, а окончанием – приход к власти большевиков и их победа в Гражданской войне, начало строительства Советского государства.

На выставке можно будет увидеть материалы председателя Царицынского Совета рабочих и солдатских депутатов, первого городского головы Царицына Сергея Минина, экспонаты, отражающие историю красного и белого движения, частей особого назначения (ЧОН) Царицынской губернии, редкий агитационный фарфор, наградные красные галифе, оружие, подлинные знамена той поры, царицынские боны «мининки», революционные газеты, плакаты, листовки и многое другое.