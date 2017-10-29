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Камышинские десантники произвели выброску из самолетов трех БМД-2
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Vibroska bmd 2

Камышинские десантники произвели выброску из самолетов трех БМД-2

Сегодня, 12:03ОбществоСветлана АлекбароваФото: oruzhie.info
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