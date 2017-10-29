Камышинские десантники произвели выброску из самолетов трех БМД-2

Военнослужащие Камышинской десантно-штурмовой бригады ВДВ, заканчивая летний период обучения, успешно провели десантирование методом цуг трех БМД-2 из самолетов военно-транспортной авиации.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на официальный сайт Минобороны, выброска боевой техники производилась с высоты 800 метров на одну из площадок приземления в Волгоградской области. Для десантирования применялись парашютные бесплатформенные системы вместе с парашютной многокупольной системой.

БМД-2 считаются одними из самых высокопроходимых и неприхотливых в обслуживании боевых машин. Они вооружены 30-мм автоматическими пушками, пулеметами калибра 7,62-мм и современным противотанковым вооружением и разрабатывались специально для десантирования из самолетов военно-транспортной авиации.

Отдельная десантно-штурмовая бригада в Камышине с 2014 года получила в свое распоряжение БМД и БТР-Д со средствами для десантирования тяжелой техники парашютным способом. Первый масштабный выброс боевой техники подразделение произвело на следующий год, во время учений «Центр-2015» - тогда на полигон Донгуз было десантировано 22 единицы боевой техники.