Всероссийский форум собрал в Волгограде молодых педагогов из 10 регионов

Всероссийская методическая школа молодого педагога «ДОН: достоинство, оптимизм, новаторство» открылась накануне. Она объединила 87 участников, которые в течение шести дней повысят свой профессионализм в ходе семинаров, дискуссий и деловых игр.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет образования и науки, площадками для поведения педагогического форума станут Волгоград, Калач-на-Дону, Пятиморск и Серафимович. Молодые специалисты примут участие в заседании Всероссийского методического объединения гуманитарных и общественных наук, в круглом столе «Семейное дело» с участием педагогических династий, а также встретятся с известным волгоградским писателем Борисом Екимовым.

В ходе форума педагоги представят свои социальные видеоролики и эссе «Я — учитель», а их опытный коллега — победитель всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года» Александр Шагалов — проведет обучающий мастер-класс. Также участникам школы молодого педагога представят региональный сборник «Педагогические династии» и энциклопедию о заслуженных учителях ия Волгоградской области.