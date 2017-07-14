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Волжских электриков обязали защитить птиц от поражения электрическим током
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
Ptitsy lep
Волжских электриков обязали защитить птиц от поражения электрическим током
Сегодня, 11:02ОбществоФото: oblkompriroda.volgograd.ru/
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