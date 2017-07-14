Волжских электриков обязали защитить птиц от поражения электрическим током

Инспекторы облкомприроды во время плановой проверки деятельности предприятия «Волжские межрайонные электросети» выявили нарушение требований в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории города Волжский.

По закону, при эксплуатации линий электропередачи предприятие обязано предотвращать гибель птиц от поражения электрическим током. Но, как выяснили экологи, не на всех опорах ЛЭП установлены птицезащитные устройства, сообщили в пресс-службе комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

В результате проверки МКП «ВМЭС» и должностному лицу назначен штраф на общую сумму 265 тысяч рублей и выдано предписание об обязательном оснащении птицезащитными устройствами неизолированных проводов ЛЭП до сентября текущего года.

В облкомприроды отмечают, что такие работы должны быть проведены не только на территории города-спутника, но и в границах поселков Красноооктябрьский, Рабочий и острова Зеленый.