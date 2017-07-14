Волгоградские инспекторы ДПС помогли роженице вовремя добраться до роддома

Необычным выдалось на днях дежурство у инспекторов ДПС, несших службу на Городищенском посту. Рано утром туда подъехала машина под управлением автоледи. На заднем сиденье сидела беременная пассажирка на позднем сроке, готовая вот-вот родить.

Женщина-водитель рассказала, что они едут из Фроловского района в перинатальный центр, а состояние у ее подруги ухудшилось еще накануне поздно вечером. Автоледи также посетовала, что плохо знает дорогу и попросила помощи у инспекторов. Полицейские приняли решение сопроводить женщин до медучреждения. В итоге беременная вовремя попала в руки врачей перинатального центра и родила здорового мальчика.

Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, сегодня инспекторы ДПС приехали на выписку в родильный дом и поздравили маму с рождением малыша. В качестве подарка полицейские привезли с собой детское автокресло.

Отметим, что один из инспекторов ГАИ, участвовавший в сопровождении роженицы, в 2015-м году уже принимал успешные роды прямо на посту ДПС на въезде в Волгоград.