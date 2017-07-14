В Волгоградской области фронтовые бомбардировщики совершили учебные полеты

На аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области летчики смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) провели учебно-тренировочные полеты на фронтовых бомбардировщиках Су-24М.

Занятия были проведены с целью совершенствования навыков управления бомбардировщиками на высоте от 200 до 1 тысячи метров на скорости до 1000 км/ч, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Экипажи самолетов осваивали навыки пилотирования в выполнении боевого маневрирования, маневра «горка» после нанесения условного авиаудара, имитации выхода на боевой путь.

Кроме того, летчики совершенствовали умение взлетать и заходить на посадку по освещаемой полосе в ночное время. А также учились действовать в случае отказа авиационной техники и при уклонении от атаки истребителей условного противника.