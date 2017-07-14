В Волгоградской области фронтовые бомбардировщики совершили учебные полеты

Занятия были проведены с целью совершенствования навыков управления бомбардировщиками на высоте от 200 до 1 тысячи метров на скорости до 1000 км/ч, сообщили в пресс-службе ЮВО.
Экипажи самолетов осваивали навыки пилотирования в выполнении боевого маневрирования, маневра «горка» после нанесения условного авиаудара, имитации выхода на боевой путь.
Кроме того, летчики совершенствовали умение взлетать и заходить на посадку по освещаемой полосе в ночное время. А также учились действовать в случае отказа авиационной техники и при уклонении от атаки истребителей условного противника.
В полетах приняли участие около 100 военнослужащих инженерно-технического и летного состава, было задейтсвовано около 30 единиц специальной техники и самолетов авиационного полка.