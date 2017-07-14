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В Волгоградской области фронтовые бомбардировщики совершили учебные полеты
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
Su24
В Волгоградской области фронтовые бомбардировщики совершили учебные полеты
Сегодня, 16:37ОбществоФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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