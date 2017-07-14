В Волгоградской области быть дождям, ливням и граду
Сегодня, 17:27ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Stihi.ru
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По информации Волгоградского ЦГМС, в Волгоградской области уже сегодня вечером, 29 июля, могут начаться грозы, а днем в воскресенье в отдельных районах возможен град.
При грозах ожидается шквалистое усиление ветра. Ночные температуры воздуха составят +20...+25ºС, местами до +15ºС.
Завтра, 30 июля, на большей части Волгоградской области пройдут дожди и даже ливни. Днем температура воздуха составит +23...+28ºС, местами до +33ºС.
В Волгограде 30 июля переменная облачность, а днем- кратковременный дождь и гроза. Синоптики обещают более комфортные температуры: ночью - от +21 до +23ºС, а днем - от +28 до +30ºС.
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