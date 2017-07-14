В Волгограде две управляющие компании могут лишиться лицензий

ООО «ЖЭК» и ООО «Управляющая компания «Волга-Комсервис» не реагировали на предписания по устранению нарушений в работе, выданные им Госжилнадзором.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областной инспекции государственного жилищного надзора, данным управляющим компаниям лицензии были выданы в апреле 2015 года. Но свои обязанности по содержанию жилого фонда организации выполняли не должным образом, из-за чего от жильцов неоднократно поступали жалобы.

Проводимые проверки подтверждали, что нарекания граждан обоснованы. Инспекторы находили нарушения в деятельности УК «ЖЭК» и «Волга-Комсервис», выписывали предписания, но нарушения компании устранять не спешили, за что неоднократно привлекались к административной ответственности.

Между тем, напомнили в Госжилнадзоре, в соответствии с частью 5 статьи 198 Жилищного кодекса РФ в случае, если в течение года лицензиату за неисполнение предписания два раза назначалось административное наказание, то это является основанием для исключения его из реестра лицензий субъекта Российской Федерации.

Госжилнадзор вынес на заседание лицензионной комиссии Волгоградской области предложение об обращении в суд с заявлениями об аннулировании лицензий данных управляющих компаний. Члены лицензионной комиссии поддержали это предложение.Теперь в ближайшее время обращение поступит в Арбитражный суд Волгоградской области.