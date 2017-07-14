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В Волгограде две управляющие компании могут лишиться лицензий
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В Волгограде две управляющие компании могут лишиться лицензий
Сегодня, 18:19ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Blog.kagum-hotel.com
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