В Волго-Ахтубинской пойме увеличилось количество краснокнижных лютиков

В природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» увеличилась численность популяции лютика длиннолистного – растения, которое занесено в Красные книги ряда субъектов РФ.

Лютик длиннолистный был впервые обнаружен в пойме в 1986 году. Но с тех пор на территории природного парка этот вид не встречался ни разу. И лишь в июле прошлого года во время проведения работ по экологической реабилитации протоки, соединяющей ерик Каширин с озером Проклятое, было найдено место произрастания этого редкого вида.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, обследование единственной обнаруженной в пойме популяции в нынешнем году показало, что растения находятся в хорошем состоянии. Количество длиннолистных лютиков увеличилось с 21 растения до 34.

Полученные результаты исследования позволили сотрудникам природного парка прогнозировать дальнейшее увеличение численности популяции редкого растения и увеличение ее площади.