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В Волго-Ахтубинской пойме увеличилось количество краснокнижных лютиков
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волго-Ахтубинской пойме увеличилось количество краснокнижных лютиков
Сегодня, 08:43ОбществоФото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области/ oblkompriroda.volgograd.ru
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