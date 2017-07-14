В Волго-Ахтубинской пойме увеличилось количество краснокнижных лютиков

Лютик длиннолистный был впервые обнаружен в пойме в 1986 году. Но с тех пор на территории природного парка этот вид не встречался ни разу. И лишь в июле прошлого года во время проведения работ по экологической реабилитации протоки, соединяющей ерик Каширин с озером Проклятое, было найдено место произрастания этого редкого вида.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, обследование единственной обнаруженной в пойме популяции в нынешнем году показало, что растения находятся в хорошем состоянии. Количество длиннолистных лютиков увеличилось с 21 растения до 34.
Полученные результаты исследования позволили сотрудникам природного парка прогнозировать дальнейшее увеличение численности популяции редкого растения и увеличение ее площади.
Лютик длиннолистный заметно отличается от всех других видов своими размерами – его высота может достигать 150 сантиметров – и строением листьев, которые у него удлиненные и заостренные, а не рассеченные, как у остальных видов лютиков. Произрастает лютик длиннолистный по берегам пойменных водоемов, в заболоченных низинах, на сырых лугах.