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В Прудбое военнослужащие Египта освоили российскую технику перед ралли
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Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Прудбое военнослужащие Египта освоили российскую технику перед ралли
Сегодня, 15:15ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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