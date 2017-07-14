В Прудбое военнослужащие Египта освоили российскую технику перед ралли

Прибывшие в Волгоград для участия в международном конкурсе АрМИ-2017 «Военное ралли» египетские военнослужащие в течение осваивали российскую технику на полигоне Прудбой.

Как и водители из других стран, на соревнованиях они будут выступать на автомобилях «УАЗ» с колесной формулой 4х4, грузовых автомобилях «Урал» и «КамАЗ», сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Фото: Пресс-служба Южного военного округа, structure.mil.ru

Египетские водители отрабатывали вождение на предоставленной технике с преодолением таких препятствий, как колейный мост, эскарп, горка, змейка.

Фото: Пресс-служба Южного военного округа, structure.mil.ru

В послеобеденное время экипажи занимаются подготовкой техники к предстоящим состязаниям, а штурманы экипажей изучают маршрут ралли.

Питаются участники соревнований по отдельному меню. Пищу им готовят волгоградские повара из местных продуктов. Фото: Пресс-служба Южного военного округа, structure.mil.ru

Фото: Пресс-служба Южного военного округа, structure.mil.ru

«Мы вполне довольны расположением. Погода у нас несколько другая, но к волгоградскому климату мы быстро привыкли», – рассказал старший прапорщик египетской армии Хамди Аль-Шахад Ибрагим.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», международный конкурс «Военное ралли» стартует 30 июля на площади Павших борцов в Волгограде. Открытие соревнований начнется в 12 часов дня.

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