В Прудбое военнослужащие Египта освоили российскую технику перед ралли

Как и водители из других стран, на соревнованиях они будут выступать на автомобилях «УАЗ» с колесной формулой 4х4, грузовых автомобилях «Урал» и «КамАЗ», сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Египетские водители отрабатывали вождение на предоставленной технике с преодолением таких препятствий, как колейный мост, эскарп, горка, змейка.
В послеобеденное время экипажи занимаются подготовкой техники к предстоящим состязаниям, а штурманы экипажей изучают маршрут ралли.
«Мы вполне довольны расположением. Погода у нас несколько другая, но к волгоградскому климату мы быстро привыкли», – рассказал старший прапорщик египетской армии Хамди Аль-Шахад Ибрагим.
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», международный конкурс «Военное ралли» стартует 30 июля на площади Павших борцов в Волгограде. Открытие соревнований начнется в 12 часов дня.