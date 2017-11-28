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Выставка стильных плакатов расскажет об истории футбола в Германии
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Выставка стильных плакатов расскажет об истории футбола в Германии

Сегодня, 09:00ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Волжский историко-краеведческий музей
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