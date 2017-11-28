Выставка стильных плакатов расскажет об истории футбола в Германии
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волжский историко-краеведческий музей, экспозиция организована Гёте-Институтом в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Выставка состоится в 23 городах России.
Дизайн представленных плакатов разработан Гёте-Институтом совместно с Музеем немецкого футбола, расположенном в городе Дортмунд.
Плакаты расскажут об истории немецкого футбола, женщинах-футболистках, немецких футбольных клубах, их фанатах и об огромном значении данного вида спорта для Германии, как в прошлом, так и сегодня. Плакаты содержат текстовый материал на немецком языке, и через QR-коды посетителям выставки будет доступен перевод на русский язык.
Фотографии и тексты на плакатах дополняются актуальными видеоматериалами, созданными непосредственно для выставки. Короткие видеофильмы снабжены субтитрами на русском языке и наглядно раскрывают содержание плакатов.
Для тех, кто владеет немецким языком или изучает его, данная экспозиция является отличной возможностью протестировать свой уровень знаний и в оригинале, без перевода, познакомиться с увлекательной историей футбола в Германии.
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