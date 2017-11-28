Выставка стильных плакатов расскажет об истории футбола в Германии

С 1 по 15 декабря в Волжском историко-краеведческом музее пройдет выставка плакатов «Один мяч – тысячи историй. Футбол в Германии».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волжский историко-краеведческий музей, экспозиция организована Гёте-Институтом в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Выставка состоится в 23 городах России.

Дизайн представленных плакатов разработан Гёте-Институтом совместно с Музеем немецкого футбола, расположенном в городе Дортмунд.

Плакаты расскажут об истории немецкого футбола, женщинах-футболистках, немецких футбольных клубах, их фанатах и об огромном значении данного вида спорта для Германии, как в прошлом, так и сегодня. Плакаты содержат текстовый материал на немецком языке, и через QR-коды посетителям выставки будет доступен перевод на русский язык.

Фотографии и тексты на плакатах дополняются актуальными видеоматериалами, созданными непосредственно для выставки. Короткие видеофильмы снабжены субтитрами на русском языке и наглядно раскрывают содержание плакатов.