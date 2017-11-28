Волгоградцы одобрили идею по созданию транспортно-пересадочного узла

Накануне вечером в ДК Тракторозаводского района решалась судьба территории, прилегающей к конечной станции скоростного трамвая

Для тракторозаводцев тема животрепещущая — многие пользуются СТ и каждому было бы, что сказать о благоустройстве разворотного кольца маршрута скоростного трамвая. Удивительно другое, что информация о данных слушаниях, проходящих в формате «публичных», знал не такой уж широкий круг лиц. Да, буква закона была соблюдена полностью: информация размещена на официальном сайте мэрии, но многие ли горожане заходят на эту информационную площадку? Жаль, что в этом случае не был задействован очень простой и эффективный способ информирования горожан - объявление по громкой связи в самих вагонах скоростного трамвая. В крайнем случае можно было бы разместить печатные объявления в вагонах. О таких вот нехитрых способах информирования населения нам рассказали сами волгоградцы, не попавшие на общественные слушания.

В итоге на публичных слушаниях было зарегистрировано 123 волгоградца. 105 высказались в поддержку проекта благоустройства данной территории, и только 12 высказались против грядущих изменений.

Итак, на месте маловыразительного сквера будет создан транспортно-пересадочный узел - ТПУ, которым будут пользоваться как пассажиры СТ, так и пассажиры электрички. А если вспомнить весенние обещания мэрии, звучавшие во время введения новой транспортной схемы, то и пассажиры оставшихся маршрутных такси и автобусов. Для удобства ожидающих транспорт планируется установить крытый зал ожидания, пешеходные переходы, освещение.

Учитывая, что застройка будет вестись на месте условно «зеленой зоны», окружающей конечную станцию скоростного трамвая в районе ВгТЗ, власти пообещали, что для реализации заявленных целей проведут комплексное благоустройство территории: часть здоровых деревьев сквера оставят, а старые и засохшие — ликвидируют. Действительно, данная парковая зона, кроме красивого названия, ничем выдающимся зеленым не отличалась: засохшие коряги, уродливые кроны деревьев, видовое однообразие. То есть плакать особенно не над чем, тем более, что во время благоустройства будут высажены новые саженцы и проложен поливочный водопровод.

В последнее время вопросов к качеству благоустройства волгоградцы задают все меньше и меньше. На примере нескольких десятков дворов, Мемориального парка и Аллеи России у подножия Мамаева кургана, территории возле музея «Россия - моя история» можно предположить, что и здесь будет выполнено грамотное планирование территории и ее дальнейшее озеленение. Впрочем горожан, обратившихся в редакцию, беспокоит не вопрос благоустройство, а формулировка «зона застройки объектами общественного и делового назначения».