Волгоградцам расскажут всю правду об Африке

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, в программе фестиваля традиционные и современные зажигательные танцы, игра на национальных инструментах, народные традиции и обряды. С самобытной культурой Африки горожан познакомят творческие коллективы и студенты вузов Волгограда из африканских стран. Всего в программе фестиваля «В поиске Африки…» свою культуру покажут представители более 10 стран Африки.
Организатор фестиваля «В поиске Африки…» комитет по культуре администрации Волгограда. Цель фестиваля - не только знакомство волгоградской публики с уникальной культурой этого далекого и жаркого континента, но и социализации и адаптации африканских студентов, обучающихся в вузах Волгограда.
+7 937 708 14 50