Волгоградцам расскажут всю правду об Африке

28 ноября в 17:00 в камерном зале МУК «Волгоградконцерт» впервые в Волгограде пройдет фестиваль культуры «В поиске Африки…».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, в программе фестиваля традиционные и современные зажигательные танцы, игра на национальных инструментах, народные традиции и обряды. С самобытной культурой Африки горожан познакомят творческие коллективы и студенты вузов Волгограда из африканских стран. Всего в программе фестиваля «В поиске Африки…» свою культуру покажут представители более 10 стран Африки.