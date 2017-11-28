Волгоградских полицейских, спасших ветерана войны, наградили медалями

Двое волгоградских полицейских – Дмитрий Шеин и Сергей Абыденов – получили ведомственные награды за спасение человека.

Еще в мае этого года стражи порядка на железнодорожной платформе Сарепта практически из-под колес поезда вытащили пожилого человека. Он перед этим сошел с электрички и поскользнулся на путях. В это время приближался пассажирский поезд, который давал сигналы. Сотрудники транспортной полиции, рискуя жизнью, подхватили мужчину под руки и оттащили его в безопасное место, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

О самоотверженном поступке полицейских их начальство узнало из публикаций в местных СМИ только в этом месяце, когда своих спасителей стал разыскивать тот самый мужчина – ветеран Великой Отечественной войны Петр Данилович Фролов.

Ветеран Великой Отечественной войны Петр Данилович Фролов со своими спасителями. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Во вторник, 28 ноября, стало известно, что министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение наградить отважных сотрудников.