Волгоградских полицейских, спасших ветерана войны, наградили медалями
Еще в мае этого года стражи порядка на железнодорожной платформе Сарепта практически из-под колес поезда вытащили пожилого человека. Он перед этим сошел с электрички и поскользнулся на путях. В это время приближался пассажирский поезд, который давал сигналы. Сотрудники транспортной полиции, рискуя жизнью, подхватили мужчину под руки и оттащили его в безопасное место, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
О самоотверженном поступке полицейских их начальство узнало из публикаций в местных СМИ только в этом месяце, когда своих спасителей стал разыскивать тот самый мужчина – ветеран Великой Отечественной войны Петр Данилович Фролов.
Во вторник, 28 ноября, стало известно, что министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение наградить отважных сотрудников.
«Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимир Колокольцева за проявленные смелость и самоотверженность при спасении человека сержант полиции Дмитрий Шеин и старшина полиции Сергей Абыденов награждены медалью МВД России «За смелость во имя спасения», – сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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