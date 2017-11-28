Волгоградские мотострелки получили новый комплекс управления артиллерией

В мотострелковой бригаде, дислоцированной в Волгограде, теперь смогут использовать для обучения артиллеристов новый комплекс автоматизированного управления огнем 1В12.

Современный комплекс уже поступил на вооружение соединения, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Особенность техники заключается в том, что она позволяет артиллерийскому дивизиону через 3 минуты открыть огня огонь с марша. С подготовленной позиции — для этого понадобится меньше минуты.

Управление подразделениями теперь будет осуществляться с использованием модернизированных командирских машин управления (КМУ) 1В12М. Кроме разведывательной оптики, они оснащены электронными приборами топографической привязки на базе системы ГЛОНАСС.