Волгоградские мотострелки получили новый комплекс управления артиллерией
Современный комплекс уже поступил на вооружение соединения, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Особенность техники заключается в том, что она позволяет артиллерийскому дивизиону через 3 минуты открыть огня огонь с марша. С подготовленной позиции — для этого понадобится меньше минуты.
Управление подразделениями теперь будет осуществляться с использованием модернизированных командирских машин управления (КМУ) 1В12М. Кроме разведывательной оптики, они оснащены электронными приборами топографической привязки на базе системы ГЛОНАСС.
Для справки: комплекс 1В12 предназначен для автоматизированного и неавтоматизированного управление огнем и боевыми действиями артиллерийского дивизиона (батареи) самоходных артиллерийских систем, подготовке в ходе боя, во взаимодействии с частями и подразделениями сухопутных войск.
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