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Волгоградские мотострелки получили новый комплекс управления артиллерией
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Волгоградские мотострелки получили новый комплекс управления артиллерией

Сегодня, 15:43ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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