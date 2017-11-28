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Волгоградские кукольники научат ребят отличать «Правду от Кривды»
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Волгоградские кукольники научат ребят отличать «Правду от Кривды»

Сегодня, 07:30ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Волгоградский областной кукольный театр
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