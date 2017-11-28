Волгоградские кукольники научат ребят отличать «Правду от Кривды»

1 декабря в 18:00 в Волгоградском областном театре кукол маленьким театралам и их родителям покажут премьеру «Правда и Кривда».

Премьерная постановка предназначена для детей от 5 лет. Кукольный спектакль поставлен по мотивам одноименной русской народной сказки. Причем, данное произведение — редкий гость на подмостках сцены. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградский областной театр кукол, режиссером-постановщиком спектакля выступил студент факультета театра кукол РГИСИ (Санкт-Петербург) Тимур Мустафин. Для молодого режиссера - «Правда и Кривда» является дипломной работой.

- Когда мы говорили с Волгоградским театром кукол о будущей постановке, то мне предложили сделать спектакль на народном сказочном материале, - рассказывает режиссер-постановщик. - Я выбрал такую сказку, которая «не на слуху». Я ни разу не видел «Правду и Кривду» в репертуаре театров кукол.