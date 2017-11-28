Волгоградские кукольники научат ребят отличать «Правду от Кривды»
Премьерная постановка предназначена для детей от 5 лет. Кукольный спектакль поставлен по мотивам одноименной русской народной сказки. Причем, данное произведение — редкий гость на подмостках сцены. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградский областной театр кукол, режиссером-постановщиком спектакля выступил студент факультета театра кукол РГИСИ (Санкт-Петербург) Тимур Мустафин. Для молодого режиссера - «Правда и Кривда» является дипломной работой.
- Когда мы говорили с Волгоградским театром кукол о будущей постановке, то мне предложили сделать спектакль на народном сказочном материале, - рассказывает режиссер-постановщик. - Я выбрал такую сказку, которая «не на слуху». Я ни разу не видел «Правду и Кривду» в репертуаре театров кукол.
Как заверили в Волгоградском кукольном театре русская народная тема в новом спектакле решена нестандартно: в декорациях используется лубочная стилистика, актуализирована тема старой сказки в соответствии с современными реалиями, в режиссуре популярные ныне постановочные решения: включение рассказчика, применение приема «стоп-кадров», интерактив и активное общение со зрителями.
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