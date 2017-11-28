В Волжском за ремонт 11 бывших городских общежитий заплатят их жильцы

В Волжском отремонтируют 11 многоквартирных жилых домов, которые раньше имели статус общежитий. Все они включены в программу «Жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденную на 2017-2019 годы.

В основном будут приводиться в надлежащее техническое состояние умывальные комнаты и торцевые части фасадов зданий. Ремонт проведут по следующим адресам: ул. Пушкина, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Свердлова, 4; ул. Машиностроителей; 19, ул. Королёва, 4; пр-т Ленина, 76; ул. Молодёжная, 46; ул. Карбышева, 54а.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, в жилом доме №36 по улице Пушкина уже выполняются ремонтно-восстановительные работы. Их планируется завершить 30 ноября.

Ранее информагентство сообщало, что в феврале этого года в старом волжском общежитии произошло частичное обрушение облицовки фасада. Дом был построен в 1966 году и никогда капитально не ремонтировался. Жильцам предложили сделать капремонт за собственные средства, но большинство людей отказались.

Фото: novostivolgograda.ru

В городской администрации пояснили, что обрушение произошло со стороны умывальных комнат из-за нарушения условий эксплуатации этих помещений. Жильцы их использовали как прачечные и душевые. Поэтому в помещениях постоянно была повышенная влажность, которая и привела к разрушению.

Теперь в ходе ремонта рабочие завершат устройство гидроизоляции и заменят систему водоотведения в умывальных комнатах. Также здесь выполнят ремонт кирпичной кладки торцевых стен в местах ее разрушения. На сегодняшний день выполнен демонтаж несанкционированных инженерных коммуникаций и проводится работа по усилению несущих конструкций дома.

Всего в Волжском насчитывается 42 жилых дома, которые имели статус общежитий. Проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества требуют 26% зданий этой категории.

Проведя обследование аварийных общежитий, специалисты комитета по обеспечению жизнедеятельности города (КЖД) выявили различные нарушения правил пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 (захламление коридоров, неисправности душевых комнат, санитарно-технического оборудования в умывальных и туалетных комнатах, необходимость проведения текущего ремонта мест общего пользования).

Фото: Пресс-служба администрации города Волжского

«Кроме того, в бывших общежитиях установлены факты незаконного переустройства инженерных систем: несанкционированная врезка с прокладкой трубопроводов в жилое помещение, подключение автоматических стиральных машин в непредусмотренных для этого местах, в умывальных комнатах установлен душ», – сообщили в мэрии Волжского.

Результаты проверок, проведенных специалистами КЖД, направлены в соответствующие управляющие организации для приведения инженерных систем в проектное состояние.