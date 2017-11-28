В Волгоградской области объявили о завершении навигационного периода
Согласно распоряжению Федерального агентства морского и речного транспорта, с 27 ноября уже закрыта навигация на Волго-Донском судоходном канале и Цимлянском водохранилище. Теперь на очереди Волгоградское водохранилище. Здесь маломерным судам разрешат передвигаться до 30 ноября.
Навигация на реке Волге (ниже плотины) будет закрыта с 8 декабря.
Как напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, использование маломерных судов на судоходных водоемах разрешается только с открытия и до закрытия навигации, а на несудоходных – после спада паводковых вод до ледостава.
Решение о завершении навигационного периода принимается для безопасности судовладельцев. Ведь низкая температура воды увеличивает риск несчастных случаев на водных объектах.
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