В волгоградских автобусах пассажиры падают вместе с креслами

Волгоградские автобусы продолжают удивлять горожан - то дымятся, то текут. А накануне в одном из автобусов оторвалось сиденье. И хотя инцидент произошел вчера днем, фотографию в соцсетях обсуждают до сих пор.

Маршрут № 95 в Волгограде один из самых популярных. Обычно курсирующий по нему транспорт заполнен битком — порой в час пик невозможно протиснуться в салон, не говоря уже о мечте найти свободное место.

Но волгоградец сумел-таки сорвать джекпот: сам сел, да еще и кресло соседа досталось в придачу. Дело в том, что в один момент под пассажиром спереди сломалось сидение. Оно попросту рухнуло вниз.

Фото: Василий Смутин, https://vk.com/ghest_volgograd

- Женщина упала в проход. Крики, паника, в общем, надежный, безопасный транспорт, - констатировали очевидцы.

И вес тут не при чем, предупредили свидетели: дама была стройной — не более 60 килограмм. Качество сидений повергло пользователей интернета в шок, ведь в такой ситуации мог оказаться любой человек: «Сломаться могло и под школьником. В любом случае, оно явно должно быть рассчитано на вес более 50 кг», «Это общественный транспорт, а значит он тем более должен быть рассчитан на высокие нагрузки, на то, что сидеть кто-то будет постоянно на сиденье, что этот кто-то может оказаться немаленьким».

Сторонники другого мнения, которых меньшинство, считают: волгоградцы сделали много шума из ничего. Ломаются сидушки и в маршрутках, причем каждая вторая, а починить, прикрутить их обратно — занятие нехитрое.

Тем более, что сотрудники автотранспортного предприятия сработали слаженно: кондуктор проинформировала водителя и посадила пассажира на другое место.