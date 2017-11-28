В Камышине выявлены массовые нарушения в содержании общежития местного колледжа

Жильцы пожаловались в инспекцию регионального Госжилнадзорана на коммунальную разруху, царящую в общежитии.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, здание находится в оперативном управлении автономного профессионального образовательного учреждения «Камышинский политехнический колледж». В связи с этим, специалисты Госжилнадзора проводили осмотр по обращению граждан в присутствии заявителя и представителей колледжа, а также сотрудников «Центра развития и сопровождения образования Волгоградской области».

В результате обследования технического состояния общежития инспекторы Госжилнадзора выявили массовые нарушения. Это повреждения наружных стен, цоколя, отмостки, крыши дома, инженерной системы водоотведения в подвальных помещениях здания, конструкций входов № 1 и № 2, козырька главного входа, а также значительные и серьезные повреждения отдельных помещений умывальных, туалетных комнат и кухонь.

Подобное неудовлетворительное техническое состояние здания явилось достаточным основанием для направления заключения на межведомственную комиссию Камышина. Она должна решить судьбу здания - признания его аварийным и подлежащим сносу или его возможно реконструировать.