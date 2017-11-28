Шутки волгоградских юнармейцев сделали их звездами КВН

В Воронеже состоялся отборочный тур игры КВН на кубок Министерства обороны РФ среди команд образовательных учреждений.

В нем приняли участие более 50 юных КВНщиков из Перми, Казани, Ульяновска, Оренбурга и в том числе из Волгограда. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета молодежной политики Волгоградской области, в Воронеже Волгоград представляла первая в нашем регионе юнармейская команда КВН «Юнармейское ЛЕГО». Членами команды являются ребята в возрасте от 5 до 11 лет. У них уже есть опыт выступлений, но ребята впервые вышли на КВН, пусть и юниорское, но федерального уровня.