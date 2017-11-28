Шутки волгоградских юнармейцев сделали их звездами КВН
В нем приняли участие более 50 юных КВНщиков из Перми, Казани, Ульяновска, Оренбурга и в том числе из Волгограда. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета молодежной политики Волгоградской области, в Воронеже Волгоград представляла первая в нашем регионе юнармейская команда КВН «Юнармейское ЛЕГО». Членами команды являются ребята в возрасте от 5 до 11 лет. У них уже есть опыт выступлений, но ребята впервые вышли на КВН, пусть и юниорское, но федерального уровня.
Дебют юных волгоградских КВНщиков оказался удачным — волгоградская команда «Юнармейское ЛЕГО» вошла в тройку победителей отборочной игры. С волгоградцами соревновались веселые и находчивые воспитанники кадетских и суворовских корпусов из Перми, Казани, Ульяновска, Оренбурга.
Соревновательная программа включала 3 конкурса, которые все были посвящены военной тематике: «Приветствие», видео конкурс - «Военный ералаш» и «Музыкальное домашнее задание».
Известные КВНщики выступили в качестве членов жюри, а ведущим был капитан команды высшей лиги «Доброжелательный Роман» из Санкт-Петербург Дмитрий Хасис.
+7 937 708 14 50