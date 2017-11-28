Школьники региона творчески подошли к конкурсу про заповедные территории

Завершен один из масштабных экологических региональных проектов — конкурс «Особо охраняемые природные территории Волгоградской области».

Мероприятие было посвящено Году экологии. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета образования, проект представлял собой конкурс творческих работ среди школьников, в котором приняли участие представители 16 образовательных организаций Волгограда, Волжского, Урюпинска, Камышина, Алексеевского, Даниловского и Ленинского районов.

Организаторы конкурса – региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» и волгоградская гимназия № 1 при поддержке комитета образования и науки Волгоградской области.

Ребята под руководством учителей провели большую исследовательскую работу, изучив материалы об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области.

В конкурсе были такие номинации, «Видеосюжет», «Рекламный текст», «Сайт» и «Песня». Самой популярной среди конкурсантов стала номинация «Заочная экскурсия». В этой номинации учащиеся рассказывали о Волго-Ахтубинской пойме, Цимлянских песках, Щербаковской балке, об озере Эльтон, и Нижнехоперском природном парке. Победителями в данной номинации стали учащиеся из Ленинской школы № 3, Большебабинской школы Алексеевского района и школа №54 Советского района Волгограда.