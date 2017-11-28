Президент предложил установить с 2018 года ежемесячные выплаты за первенцев

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым в целях поддержки рождаемости в стране ввести с 2018 года ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка.

Свое предложение глава страны озвучил во вторник на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Как считает Владимир Путин, платить молодой семье за первенца нужно до достижения им полутора лет.

«При этом выплата будет адресной: будут учитываться доходы семьи. Думаю, что справедливо в первую очередь, поддержать тех, кто действительно нуждается», - сказал президент, проводя заседание.

Как сообщает пресс-служба Кремля, согласно озвученному сегодня предложению, сумма пособия будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе за второй квартал года, предшествующего обращению за указанной выплатой. Подсчитано, что в среднем она в 2018 году составит 10523 рубля, в 2019 году – 10836 рублей, в 2020 – 11143 рубля.

«Она (выплата – прим.ред.) будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации также за второй квартал предыдущего года», – отметил Владимир Путин.