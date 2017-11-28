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Президент предложил установить с 2018 года ежемесячные выплаты за первенцев
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Президент предложил установить с 2018 года ежемесячные выплаты за первенцев

Сегодня, 17:10ОбществоСтанислав ЛопатинФото: kg.mirtv.ru
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