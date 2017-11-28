Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
О плюсах и минусах Волгограда расскажут на пяти языках
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3+%284%29

О плюсах и минусах Волгограда расскажут на пяти языках

Сегодня, 16:23ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградского государственного университета
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?