О плюсах и минусах Волгограда расскажут на пяти языках

В Волгоградском государственном университете прошла презентация веб-портала «Волгоградский край. Территория путешествий». Авторы проекта создали интерактивный путеводитель по областному центру на пяти языках.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на ВолГУ, онлайн-гид создавался при активном участии студентов и преподавателей вуза в рамках гранта от Российского гуманитарно-научного фонда. В разработке иноязычных версий сайта волгоградским специалистам помогали зарубежные коллеги и учёные из университета имени Гутенберга в немецком Майнце.

— Интернет-портал «Волгоградский край. Территория путешествий» — это наша попытка сказать спасибо и выразить любовь к родному городу. Он стал возможным благодаря самостоятельной работе наших студентов. Я думаю, что путеводитель и туристический интернет-портал должны делать люди, которые живут в этом городе, поскольку они знают его в деталях и любят со всеми плюсами и минусами, — пояснила руководитель проекта Вера Митягина, завкафедрой теории и практики перевода ВолГУ.