О плюсах и минусах Волгограда расскажут на пяти языках
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на ВолГУ, онлайн-гид создавался при активном участии студентов и преподавателей вуза в рамках гранта от Российского гуманитарно-научного фонда. В разработке иноязычных версий сайта волгоградским специалистам помогали зарубежные коллеги и учёные из университета имени Гутенберга в немецком Майнце.
— Интернет-портал «Волгоградский край. Территория путешествий» — это наша попытка сказать спасибо и выразить любовь к родному городу. Он стал возможным благодаря самостоятельной работе наших студентов. Я думаю, что путеводитель и туристический интернет-портал должны делать люди, которые живут в этом городе, поскольку они знают его в деталях и любят со всеми плюсами и минусами, — пояснила руководитель проекта Вера Митягина, завкафедрой теории и практики перевода ВолГУ.
С помощью онлайн-ресурса иностранцы смогут узнать о достопримечательностях Волгограда, совершить виртуальную экскурсию по Мамаеву кургану, познакомиться с культурным досугом города. Отдельные разделы посвящены местным ресторанам, шопингу и практическим советам для путешественников, а также живой природе и транспорту областного центра. Сайт доступен на русском, английском, французском, немецком и китайском языках.
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