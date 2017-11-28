На юге региона установили пять новых светофоров на федеральных трассах

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Азов» Инна Манафова, все новые комплексы снабжены кнопкой вызова зеленого сигнала и обустроены в соответствии с требованиями безопасности движения.

Один из новых светофорных комплексов появился на автодороге Р-22 «Каспий» возле рабочего поселка Светлый Яр. Два установлены на подъезде к Элисте у садоводческих товариществ «Литейщик» и «Нефтепереработчик».

В рамках реализации программы по обеспечению безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Азов» (входит в Росавтодор) на сети подведомственных автодорог в Волгоградской области установило 5 пешеходных светофоров.

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