На юге региона установили пять новых светофоров на федеральных трассах
Сегодня, 12:15ОбществоСтанислав ЛопатинФото: prokazan.ru
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В рамках реализации программы по обеспечению безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Азов» (входит в Росавтодор) на сети подведомственных автодорог в Волгоградской области установило 5 пешеходных светофоров.
Один из новых светофорных комплексов появился на автодороге Р-22 «Каспий» возле рабочего поселка Светлый Яр. Два установлены на подъезде к Элисте у садоводческих товариществ «Литейщик» и «Нефтепереработчик».
Также два светофора теперь работают на трассе А-260 «Волгоград–Каменск–Шахтинский» возле городищенского поселка Ежовка.
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Фото: yandex.ru/maps
Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Азов» Инна Манафова, все новые комплексы снабжены кнопкой вызова зеленого сигнала и обустроены в соответствии с требованиями безопасности движения.
В Волгоградской области в ведении ФКУ Упрдор «Азов» находится 262 километров федеральных дорог.
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