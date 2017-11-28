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На юге региона установили пять новых светофоров на федеральных трассах
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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На юге региона установили пять новых светофоров на федеральных трассах

Сегодня, 12:15ОбществоСтанислав ЛопатинФото: prokazan.ru
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