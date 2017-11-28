Кто заказывал такси на Камышин? Встал и поехал!

Жителям Камышина раздают на улицах визитки, содержание которых уж точно заставит благородную даму покраснеть. В прямоугольнике красуется голый мужской торс, при этом «причинные» места покоятся в желтых боксерах с шашечками.
В силу кроя этого вида нижнего белья и материала, сидят они в «облипочку», обтягивая выпуклости до анатомической формы. Но камышинской Единой службе такси аппетитной картинки показалось мало, поэтому рядом появился короткий слоган «Встал и поехал!». В сочетании с иллюстрацией весьма неоднозначно.
Пользователь соцсетей, выложивший фото шедевра, сделал подпись «Боги маркетинга», но комментаторы с ним явно не согласились - слишком уж пошло. Вряд ли провокационный маркетинг оценит антимонопольная служба региона. В области были случаи, когда подобная реклама признавалась неподобающей.
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