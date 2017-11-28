Кто заказывал такси на Камышин? Встал и поехал!

Таксисты — те еще выдумщики: чтобы заполучить пассажира даже стихи читают. Но на этом их фантазия не заканчивается. Как оказалось, в вопросах клиентуры она, можно сказать, безгранична.

Жителям Камышина раздают на улицах визитки, содержание которых уж точно заставит благородную даму покраснеть. В прямоугольнике красуется голый мужской торс, при этом «причинные» места покоятся в желтых боксерах с шашечками.

В силу кроя этого вида нижнего белья и материала, сидят они в «облипочку», обтягивая выпуклости до анатомической формы. Но камышинской Единой службе такси аппетитной картинки показалось мало, поэтому рядом появился короткий слоган «Встал и поехал!». В сочетании с иллюстрацией весьма неоднозначно.