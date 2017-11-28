Кристина Орбакайте готовится к концерту в Волгограде на лету
Сегодня, 17:55ОбществоМарина СабадашФото: https://afisha.yandex.ru
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Менее часа остается до юбилейного концерта Кристины Орбакайте «Бессонница» в Волгограде. Свободных мест нет.
Но в последний момент сердца более тысячи поклонников, которые следят за любимой певицей в соцсетях, ёкнули. Артистка выложила на своей странице пост, в котором написала, что самолет задерживается.
- Рейс Москва-Волгоград задержался из-за нелётной погоды. На концерт успеваю, но краситься пришлось в самолёте. Скоро увидимся, - пообещала именитая артистка.
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Фото: https://vk.com/kristinaorbakaite
В доказательство Кристина Орбакайте прикрепила фотографию: она на борту самолета, на коленях несколько косметичек, дива аккуратно подводит глаза карандашом. Подготовка к шоу идет в буквальном смысле на лету, но профессионалы, каким является Кристина Орбакайте, найдут выход из любой ситуации и все равно будут блистать на сцене.
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