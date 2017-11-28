Кристина Орбакайте готовится к концерту в Волгограде на лету

Менее часа остается до юбилейного концерта Кристины Орбакайте «Бессонница» в Волгограде. Свободных мест нет.

Но в последний момент сердца более тысячи поклонников, которые следят за любимой певицей в соцсетях, ёкнули. Артистка выложила на своей странице пост, в котором написала, что самолет задерживается.

- Рейс Москва-Волгоград задержался из-за нелётной погоды. На концерт успеваю, но краситься пришлось в самолёте. Скоро увидимся, - пообещала именитая артистка.

Фото: https://vk.com/kristinaorbakaite