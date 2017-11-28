Депутаты Госдумы хотят запретить эвакуацию на штрафстоянку машин инвалидов
Соответствующий законопроект в начале нынешней недели внесла в Госдуму группа из четырех депутатов – Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Михаил Терентьев, Владимир Крупенников.
Согласно законопроекту, такой автомобиль нельзя будет отвозить на штрафстоянку. В то же время его можно будет перемещать в ближайшее место, где он не будет создавать препятствия движению других транспортных средств или пешеходов.
Как сообщили в пресс-службе Госдумы, авторы инициативы считают, что такая норма позволит защитить инвалида в случаях, когда дорожные знаки устанавливаются с нарушением ГОСТа, противоречат друг другу или разметке, переносятся с одного места на другое. Из-за этого водитель может случайно попасть в зону действия запрещающих знаков и потом ему придется тратить значительные силы и время на поиск машины, которая была перемещена на специализированную стоянку.
Данный законопроект уже официально зарегистрирован и направлен председателю Госдумы.
+7 937 708 14 50