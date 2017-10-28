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Волгоград и Волжский попал под власть творчества Ван Гога
Сюжеты:
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Волгоград и Волжский попал под власть творчества Ван Гога

Сегодня, 13:04ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Thinglink.com
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