Волгоград и Волжский попал под власть творчества Ван Гога

В Волжском выставочном зале им. Г.В.Черноскутова открылась выставка репродукций «Ван Гог. Симфония цвета».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу выставочного зала, у жителей региона есть возможность познакомиться с творчеством знаменитого художника в виде репродукций картин на холсте. Посетители смогут сделать памятный снимок на фоне картин и принять участие в мастер-классах.

Это не единственная выставка, посвященная творчеству Ван Гога, открывшаяся в регионе этой осенью. Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в ТРЦ «Акварель» работает уникальная мультимедийная выставка «Винсент Ван Гог: оживающие полотна». Попадая в данное выставочное пространство, зритель оказывается окруженным огромными 3-7 метровыми полотнами Ван Гога, которые оживают прямо на глазах: опадают лепестки цветов, крутятся мельницы, летят стаи птиц.