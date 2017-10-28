В последние выходные октября будет пасмурно, но не холодно
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой, в субботу 28 октября есть вероятность дождя, но столбик термометра будет выше, чем в предыдущие дни.
Действительно, сегодня в регионе и в областном центре дневная температура составит +10...+14ºС. В некоторых районах области вероятен дождь, но он будет коротким, не сильным и без холодного снега.
Как сообщили в Волгоградском ЦГМС, завтра в воскресенье 29 октября в Волгоградской области на большей ее части пройдут дожди - от слабых до умеренных. Местами туман. Ветер теплый - южный, юго-западный 6-11 м/с, ночью местами порывы 13-18 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11ºС, местами до +3ºС, а днем +8...+13ºС.
В Волгограде по-прежнему сохраняется переменная облачность. Ночью пройдет небольшой дождь, утром ожидается туман, а днем снова вероятен умеренный дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем порывы достигнут 18 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9ºС, днем +10...+12ºС.
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