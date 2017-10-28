В последние выходные октября будет пасмурно, но не холодно

На этой неделе природа преподнесла неприятный сюрприз в виде промозглых ветров и мокрого снега, но наступившие выходные радуют комфортной погодой.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой, в субботу 28 октября есть вероятность дождя, но столбик термометра будет выше, чем в предыдущие дни.

Действительно, сегодня в регионе и в областном центре дневная температура составит +10...+14ºС. В некоторых районах области вероятен дождь, но он будет коротким, не сильным и без холодного снега.

Как сообщили в Волгоградском ЦГМС, завтра в воскресенье 29 октября в Волгоградской области на большей ее части пройдут дожди - от слабых до умеренных. Местами туман. Ветер теплый - южный, юго-западный 6-11 м/с, ночью местами порывы 13-18 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11ºС, местами до +3ºС, а днем +8...+13ºС.