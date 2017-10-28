В гимназии Волгограда открылся новый виртуальный музей «Человек на войне»

В гимназии №16 Тракторозаводского района начал свою работу виртуальный музей «Человек на войне», посвященный событиям Второй мировой войны.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, открытие музея состоялось в преддверии 75-летия Сталинградской Победы в рамках реализации Всероссийской патриотической программы «Дороги Победы». Партнером проекта выступило Агентство развития туризма Волгоградской области.

На открытие виртуального музея были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, дети военного Сталинграда, ученики гимназии №16 и их родители.

Гимназисты, выступившие в этот день в роли экскурсоводов, провели для всех собравшихся Урок Победы в формате виртуальной экскурсии по залам музея. Ребята рассказали собравшимся о значимых военных событиях, о людях, имеющих непосредственное отношение к гимназии и событиям военных лет, представили вниманию зрителей особую гордость музея — экспозицию «Сталинград». Настоящий мастер-класс в проведении экскурсии показали экскурсоводы регионального Агентства развития туризма – они поделились с участниками встречи важными фактами из истории Волгограда.

– Виртуальный музей – особый и уникальный проект, постоянно обновляющийся и создаваемый учениками гимназии, – отметил директор гимназии Андрей Селезнев. – Совсем недавно за разработку этого уникального проекта гимназия стала победителем престижного конкурса. И я хочу поблагодарить всех, кто причастен к созданию музея.