Участниками «Недели без турникетов» стали 500 волгоградских студентов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, «Неделя без турникетов» прошла в Волгоградской области уже в третий раз. С каждым годом количество индустриальных организаций, открывающих двери для потенциальных молодых сотрудников, растёт: этой осенью к акции присоединились «Волгограднефтемаш», «Волжский оргсинтез», Волжский трубный завод, «Волгабас», «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ряд других заводов. Некоторые предприятия, такие как Камышинский опытный завод, подали заявку на участие в «Неделе без турникетов» впервые.
Школьники и студенты познакомились со спецификой деятельности промышленных предприятий, узнали о современных направлениях подготовки специалистов и востребованных рабочих профессиях. Многие из участников акции впоследствии смогут пройти на заводах производственную практику, а некоторые уже заявили, что планируют связать свою жизнь с тем или иным видом индустрии.
Напомним, к 2023 году кадровая потребность волгоградских промышленных предприятий составит порядка 20 тысяч рабочих и инженеров. Отдельные крупные индустриальные организации заранее озаботились вопросом подготовки будущих специалистов и запустили собственные профориентационные программы.
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