Участниками «Недели без турникетов» стали 500 волгоградских студентов

Около пятисот студентов и старшеклассников Волгоградской области стали в этом году участниками акции «Неделя без турникетов». Открытые экскурсии для них организовали более двадцати предприятий.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, «Неделя без турникетов» прошла в Волгоградской области уже в третий раз. С каждым годом количество индустриальных организаций, открывающих двери для потенциальных молодых сотрудников, растёт: этой осенью к акции присоединились «Волгограднефтемаш», «Волжский оргсинтез», Волжский трубный завод, «Волгабас», «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ряд других заводов. Некоторые предприятия, такие как Камышинский опытный завод, подали заявку на участие в «Неделе без турникетов» впервые.

Школьники и студенты познакомились со спецификой деятельности промышленных предприятий, узнали о современных направлениях подготовки специалистов и востребованных рабочих профессиях. Многие из участников акции впоследствии смогут пройти на заводах производственную практику, а некоторые уже заявили, что планируют связать свою жизнь с тем или иным видом индустрии.