Под Волгоградом мать била ребенка за невыученные уроки шнуром от телевизора

На днях в Дубовскую ЦРБ поступил 8-летний мальчик с синяками на лице, теле, руках и ногах. Медики сразу же сообщили об этом в полицию.

Как выяснили полицейские, мать ребенка после развода переехала из Волгограда в один из поселков Дубовского района к своему сожителю, который жил вместе со своей 67-летней матерью.

При этом, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, оформлять в новую школу 8-летнего сына женщина не стала, а решила заниматься его обучением дома вместе с новоявленной свекровью. Но педагогического мастерства женщинам не хватало, и за то, что ребенок не понимал учебный материал, они избивали его по очереди ремнем и шнуром от телевизора.

26 октября навестить сына приехали его родная бабушка и отец. Увидев избитого ребенка, они срочно доставили его в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.