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Под Волгоградом мать била ребенка за невыученные уроки шнуром от телевизора
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Под Волгоградом мать била ребенка за невыученные уроки шнуром от телевизора

Сегодня, 11:27ОбществоСветлана АлекбароваФото: news.rufox.ru
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