Под Волгоградом мать била ребенка за невыученные уроки шнуром от телевизора
Как выяснили полицейские, мать ребенка после развода переехала из Волгограда в один из поселков Дубовского района к своему сожителю, который жил вместе со своей 67-летней матерью.
При этом, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, оформлять в новую школу 8-летнего сына женщина не стала, а решила заниматься его обучением дома вместе с новоявленной свекровью. Но педагогического мастерства женщинам не хватало, и за то, что ребенок не понимал учебный материал, они избивали его по очереди ремнем и шнуром от телевизора.
26 октября навестить сына приехали его родная бабушка и отец. Увидев избитого ребенка, они срочно доставили его в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Сейчас мальчик находится с отцом. А в отношении его матери сотрудники Дубовского отдела МВД сейчас проводят проверку, по результатам которой будет принято законное решение, отметили в пресс-службе регионального Главка полиции.
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