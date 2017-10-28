Фестиваль молодёжи в Сочи. Большой фоторепортаж.
Сегодня, 12:00ОбществоФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 14 по 22 октября в России проходил XIX Всемириный фестиваль молодежи студентов.Всю фестивальную неделю на сочинских площадках в парке Олимпийский работал наш фотокорреспондент Руслан Герасимов. Мы собрали всё самое интересное в одну публикацию. Всё, что оставалось за кадром - смотрите в большом фоторепортаже.
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Руслан Герасимов\ novostivolgograda.ru
Материалы по теме
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей