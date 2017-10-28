«Абилимпикс» доказал, что инвалидность истинным профессионалам не помеха

В Волгоградской области завершился региональный этап чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», участниками регионального этапа стали 70 мастеров своего дела - портных, бухгалтеров, кондитеров и т.д. Из них лучшими признаны 13 специалистов, которые будут защищать честь нашего региона на III Национальном чемпионате, который состоится в декабре этого года в Москве.

По информации регионального комитета образования и науки, среди победителей в основном студенты учреждений профобразования, что говорит о заинтересованности современной молодежи в достижении профессиональных высот.

Так, к примеру, в профессии «портной», «малярное дело» и «сухое строительство и штукатурные работы» лучшими стали студенты Волгоградского профессионального техникума кадровых ресурсов Анастасия Феоктистова, Виталий Чупиков и Басанг Лиджиев. А четыре студента Калачевского техникума-интерната - Илья Рудаков, Константин Кулькин, Джабраил Алиханов, Петр Григорьев - доказали звание сильнейших в профессиональной номинации «разработка программного обеспечения (программирование)», «администрирование базы данных», «сборка-разборка электронного оборудования», «экономика и бухгалтерский учет».