Волгоградка избавилась от долгов ради поездки в Турцию

Жительница Советского района Волгограда, задолжавшая по кредитам более 250 тысяч рублей, нашла способ полностью выплатить эту сумму — лишь бы позволить себе вожделенную поездку в Турцию.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе регионального Управления ФССП, волгоградка не спешила расплачиваться по кредитам, взятым в одном из российских банков. На требования приставов исполнить судебное решение и выплатить хотя бы часть солидной суммы девушка не реагировала.

В итоге должнице временно запретили покидать Россию. Вскоре после этого она сама пришла к судебному приставу-исполнителю и заявила, что готова полностью погасить долг. По словам волгоградки, она намеревалась отметить день рождения в турецкой Анталье, и ограничение на выезд из страны угрожало сорвать её планы. В тот же день девушка заплатила не только 250 тысяч рублей банку, но и семипроцентную сумму исполнительского сбора, после чего отправилась отдыхать на средиземноморское побережье.