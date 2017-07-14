В Волгограде с воскресенья жара начнет немного спадать
Сегодня, 13:56ОбществоНаталья ЖурбинаФото: xcom-hobby.ru
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По информации Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже скоро жители региона смогут немного отдохнуть от изматывающего пекла.
Правда завтра, 29 июля, сильная жара еще сохранится — дневные температуры составят +37...+39ºС. Как обещают синоптики, вечером в субботу ожидаются кратковременный дождь и гроза, которые и принесут небольшое понижение температуры в последующие дни.
Утром 30 июля кратковременные дожди и грозы продолжатся, а днем будет переменная облачность и вполне вполне комфортные +28...+30ºС. В понедельник днем такой температурный фон сохранится, также возможны кратковременные дожди.
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