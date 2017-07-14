В Рудне обновляют социальные объекты

Ремонтные работы на местном стадионе и в образовательных учреждениях ведутся благодаря поддержке областной казны.

Кроме того, в школах Руднянского района ведется установка новых оконных блоков - в ближайшее время сстарые деревянные рамы заменят на пластиковые в Большесудаченской, Ильменской, Лопуховской, Матышевской, Осичковской школах и в Руднянской детской школе искусств. На эти цели по программе энергосбережения выделено более двух миллионов рублей, в том числе из областного бюджета - более 900 тысяч.