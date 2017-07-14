Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
В Рудне обновляют социальные объекты
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%bd+beauty things com
В Рудне обновляют социальные объекты
Сегодня, 15:27ОбществоНаталья ЖурбинаФото: beauty-things.com
Читайте
также
Дольщики прокомментировали арест руководителя проекта «Парк Европейский»
Жители Красноармейского района «гоняются» за дамой с собачкой
Невменяемый майор ФСБ, убивший свою семью, отправлен на лечение в Волгоград