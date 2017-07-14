В Рудне обновляют социальные объекты

На условиях софинансирования на эти цели из областного бюджета привлечено 101,1 тыс. рублей, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Руднянского района.
Самый значительный объем работ выполняется на местном стадионе «Юность». Здесь уже заменены въездные ворота, идет установка новых трибун, демонтаж и ремонт сетки ограждения. В рамках программы «Доступная среда» для маломобильных групп населения монтируется пандус.
Кроме того, в школах Руднянского района ведется установка новых оконных блоков - в ближайшее время сстарые деревянные рамы заменят на пластиковые в Большесудаченской, Ильменской, Лопуховской, Матышевской, Осичковской школах и в Руднянской детской школе искусств. На эти цели по программе энергосбережения выделено более двух миллионов рублей, в том числе из областного бюджета - более 900 тысяч.