В начале августа в Волгограде выберут «Мисс УИС Юга России»

Со 2 по 4 августа в Волгограде пройдет второй этап Всероссийского конкурса «Мисс УИС».

На этот раз соревноваться будут семь победительниц региональных этапов из Адыгеи, Астрахани, Крыма, Краснодара, Элисты, Ростова и Волгограда. Они будут бороться за звание «Мисс УИС Юга России».

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Волгоградской области, в первый день конкурса участницам предстоит не только пройти тестирование на знание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность сотрудника уголовно-исполнительной системы, но и доказать, что девушки в уголовно-исполнительной системы морально и физически подготовлены к службе. При необходимости они смогут не только применить приемы рукопашного боя, но и метко поразить цель.

На второй день конкурсанток ожидает заплыв в бассейне «Юность». Третий день конкурса пройдет во Дворце культуры Ворошиловского района. Здесь девушки должны будут поразить жюри своим интеллектом, смекалкой и знанием родного края, а также умением танцевать.

Конкурсантка, занявшая первое место, представит уголовно-исполнительную систему Юга России на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Мисс УИС».

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