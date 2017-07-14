В Киквидзе благотворители помогут собрать первоклашек в школу

В регионе продолжается благотворительная акция «В помощь школьникам», которая призвана помочь собрать необходимые ученические принадлежности для первоклашек.

Акция стартовала 25 июля и продлится по 25 августа. Она проходит в различных районах области: одним из первых к ней присоединился Светлоярский район, сейчас география оказания помощи первоклассникам из семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, расширяется.

Как сообщает пресс-служба администрации Киквидзенского района, организатором благотворительного проекта является ГКУ СО «Киквидзенский ЦСОН». Цель акции - помочь семьям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным семьям, одиноким матерям и отцам собрать все необходимое для будущих первоклассников.