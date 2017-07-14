Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
В Киквидзе благотворители помогут собрать первоклашек в школу
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
Nikolaev city net
В Киквидзе благотворители помогут собрать первоклашек в школу
Сегодня, 18:43ОбществоНаталья ЖурбинаФото: nikolaev-city.net
Читайте
также
Дольщики прокомментировали арест руководителя проекта «Парк Европейский»
Жители Красноармейского района «гоняются» за дамой с собачкой
Невменяемый майор ФСБ, убивший свою семью, отправлен на лечение в Волгоград