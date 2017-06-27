Уик-энд будет жарким: «Летний РОКот», «Проводы мошки» и Оpen air

Кто сказал, что лето — это период затишья в плане разнообразных и интересных концертов, проектов и мероприятий? Судя по программе предстоящих выходных, даже палящее солнце и экстремальная жара не помешают волгоградцам провести субботу и воскресенье интересно, познавательно и небанально.

29 и 30 июля жителей и гостей города ждет большая культурная программа, так что ИА «НовостиВолгограда.ру» настоятельно советует всем выходить из квартирной прохлады, созданной приглушенно ворчащими сплит-системами, и отправляться «в люди».

Если вы любитель созерцательного, медитативного отдыха, то вам прямая дорога в выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова. Здесь продолжается масштабная персональная выставка мэтра волгоградской скульптуры, народного художника России Виктора Фетисова. В экспозицию вошло более 100 станковых произведений из бронзы, мрамора, гранита, дерева, фотографии монументальных работ, установленных в городе. Кроме того, на выставке можно будет увидеть и ранние графические и живописные работы Виктора Фетисова, фотографии, документы, отразившие творческий путь мастера, который 7 августа отметит 80-летний юбилей.

Фото: novostivolgograda.ru

29 июля в Волгограде стартует фестиваль рок-музыки «Летний РОКот», приуроченный к 5-летию первой и единственной в Волгограде школы рока «High Road». Для тех, кто любит качественную живую музыку, организаторы подготовили двухдневную программу. В субботу с 18 до 21 часа на сцене в ЦПКиО для любителей тяжёлой музыки прозвучат музыкальные композиции в исполнении учеников «High Road» и приглашённых гостей. А в воскресенье, 30 июля, с 18 до 20 часов на верхней террасе Центральной набережной у фонтана «Искусство» зрителей ждет музыкальный праздник для всей семьи. Здесь прозвучит музыка всех направлений: от поп-стиля до классики рока, блюза и джаза.

Фото: bestclub.com

В субботу 29 июля, ожидается еще одно оригинальное мероприятие в истинно летнем формате - open air. ИА «НовостиВолгограде.ру» ранее рассказывало об этом событии, но оно, по нашему мнению, настолько свежее и и яркое, что достойно повторного упоминания. 30 июля в 16 часов в «Парке Дружбы: Волгоград-Баку» радиостанция Волгоград FM 101.5 приглашает волгоградцев на свой ежегодный Open-Air. Здесь будут конкурсы, музыка, детская зона и многое другое. Организаторы обещают шикарные призы за оригинальные головные уборы. Официальный хэштэг праздника - #пикник34.

Фото: volgograd.kp.ru

В субботу, 29 июля, в 19 часов в парке «Комсомольский сад» состоится еще один оригинальный проект, который не стоит пропускать — концерт бардов «Проводы мошки». Да-да, вы не ошиблись — исполнители авторской песни направят всю свою душевность, теплоту и музыкальность на то, чтобы проститься с надоевшей всем мошкарой. Сольных выступлений не будет, а только дуэты, трио и ансамбли. В концерте «смешаются» все волгоградские авторы и исполнители: Сергей Цыганков, Леонид Барков, Максим Хмызов, Ирина Аксёнова, Вадим Вебер. Барды приглашают на мероприятие всех любителей авторской песни — действительно, большой веселой компанией мошку провожать легче!

Фото: medialipetsk.ru

Достойно завершить субботний день можно на верхней террасе Набережной у фонтана «Искусство», где с 18 часов будет звучать живая музыка в исполнении Волгоградского духового оркестра, а сразу после, в 20 часов состоится бесплатный показ фантастического кинофильма «Танцы насмерть».

Фото: naprazdnik.biz