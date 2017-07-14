Спасатели учат волгоградцев правильному поведению на воде

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, только за июль в профилактических акциях поучаствовали около полутора тысяч человек. Сотрудники МЧС и областной аварийно-спасательной службы при поддержке добровольцев организовали среди горожан разъяснительные беседы, лекции и презентации, чтобы снизить риск несчастных случаев на воде.
Спасатели рассказали волгоградцам, как оказывать первую помощь утопающим и продемонстрировали им водолазное снаряжение, а специально для детей и подростков провели профилактическую акцию «Научись плавать».
Напомним, этим летом за безопасностью жителей Волгоградской области следят более двухсот человек — восемнадцать поисково-спасательных подразделений и один отряд региональной Службы спасения. Помимо этого, созданы одиннадцать дополнительных спасательных постов. Благодаря профилактической работе за текущий год количество волгоградцев, погибших на воде, сократилось на 7,7%.