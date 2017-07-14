Спасатели учат волгоградцев правильному поведению на воде

С начала года волгоградские спасатели провели около тысячи профилактических мероприятий, посвящённых безопасному отдыху возле воды. В них приняли участие около 35 тысяч жителей области.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, только за июль в профилактических акциях поучаствовали около полутора тысяч человек. Сотрудники МЧС и областной аварийно-спасательной службы при поддержке добровольцев организовали среди горожан разъяснительные беседы, лекции и презентации, чтобы снизить риск несчастных случаев на воде.

Спасатели рассказали волгоградцам, как оказывать первую помощь утопающим и продемонстрировали им водолазное снаряжение, а специально для детей и подростков провели профилактическую акцию «Научись плавать».