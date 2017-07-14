Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
Спасатели учат волгоградцев правильному поведению на воде
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
P1010930
Спасатели учат волгоградцев правильному поведению на воде
Сегодня, 17:15ОбществоНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Читайте
также
Дольщики прокомментировали арест руководителя проекта «Парк Европейский»
Жители Красноармейского района «гоняются» за дамой с собачкой
Невменяемый майор ФСБ, убивший свою семью, отправлен на лечение в Волгоград