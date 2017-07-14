Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
С начала года жители региона за сдачу оружия получили более 140 тыс. рублей
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b5
С начала года жители региона за сдачу оружия получили более 140 тыс. рублей
Сегодня, 10:42ОбществоСтанислав ЛопатинФото: astv.ru
Читайте
также
Дольщики прокомментировали арест руководителя проекта «Парк Европейский»
Жители Красноармейского района «гоняются» за дамой с собачкой
Невменяемый майор ФСБ, убивший свою семью, отправлен на лечение в Волгоград