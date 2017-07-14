С начала года жители региона за сдачу оружия получили более 140 тыс. рублей

В Волгоградской области за первое полугодие жителям региона выплатили 141 тысячу рублей за добровольно сданное в полицию оружие.

Выплаты были произведены региональным комитетом по делам национальностей и казачества за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, за сданный гранатомет можно получить 10 тысяч рублей, 8 тысяч рублей – за пулемет, 6 тысяч рублей – за автомат. За самодельное огнестрельное оружие предусмотрено вознаграждение в размере 2 тысяч рублей.

Кроме этого, 50% от размера вознаграждения, установленного за добровольную сдачу соответствующего оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания, получает лицо, предоставившее достоверную информацию о незаконном хранении указанных предметов.

В областном Главке полиции сообщили, что в 2017 году на вознаграждения за добровольно сданное оружие в бюджете региона предусмотрено 600 тысяч рублей.