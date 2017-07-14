С августа в Волгоградской области начнется массовая вакцинация от гриппа

Прививочную кампанию планируется начать в первой декаде августа со взрослого населения, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Как и раньше, в этом году продолжится вакцинация детей, беременных женщин, взрослого населения из групп риска и тех категорий граждан, чья профессиональная деятельность предполагает высокую угрозу инфицирования гриппом (медицинские работники, работники образования, торговли, транспорта и др.). Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, напомнили в областном комитете здравоохранения.
В облздраве также отметили, что вакцина «Совигрипп» является высокоочищенным препаратом. В ее состав входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения для наступающего эпидемического сезона. Вакцина способствует формированию высокого уровня иммунитета, предупреждает развитие осложнений.
На территории Волгоградской области планируется привить не менее 40% населения и создать так называемую «иммунную прослойку», которая станет барьером для распространения инфекций.