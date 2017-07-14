С августа в Волгоградской области начнется массовая вакцинация от гриппа

В Волгоградской области началась подготовка к массовой вакцинации населения от гриппа. Для этого в регион уже поступило более 240 тысяч доз вакцины для взрослых.

Прививочную кампанию планируется начать в первой декаде августа со взрослого населения, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Как и раньше, в этом году продолжится вакцинация детей, беременных женщин, взрослого населения из групп риска и тех категорий граждан, чья профессиональная деятельность предполагает высокую угрозу инфицирования гриппом (медицинские работники, работники образования, торговли, транспорта и др.). Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, напомнили в областном комитете здравоохранения.

В облздраве также отметили, что вакцина «Совигрипп» является высокоочищенным препаратом. В ее состав входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения для наступающего эпидемического сезона. Вакцина способствует формированию высокого уровня иммунитета, предупреждает развитие осложнений.