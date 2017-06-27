Реконструкцию шоссе Авиаторов волгоградцы определили как «вяленькую»

Стратегически важная магистраль от аэропорта до города, которую называют еще «дорогой к мундиалю», больше месяца простаивает в ожидании возобновления активного ремонта.

Предыдущий подрядчик - осетинская компания «Дорстройсервис» - по словам представителей комитета транспорта и дорожного хозяйства региона, в ходе работ допустила ряд нарушений, за что попала в список недобросовестных компаний. Претензии со стороны профильного комитета касались как сроков - фирма явно не укладывалась в утвержденный график, так и к качеству нового покрытия. В результате администрация Волгоградской области расторгла контракт стоимостью почти 2,5 млрд рублей в одностороннем порядке.

Завершать работы на шоссе Авиаторов, согласно новому конкурсу, будет ООО «ТрансСервис» - контракт с этой компанией на выполнение работ был подписан 18 июля. Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», документ предусматривает расширение магистрали на одних участках до 4-х полос, на других - до 6-ти полос. Также на подрядную организацию ложится ответственность за обустройство пешеходных и технических тротуаров, переходов.

Но пока к активной стадии новый подрядчик только-только собирается приступить, жителям приходится пользоваться тем, что есть. Готовность шоссе Авиаторов оценивается в 65%, и незавершенность объекта сказывается на состоянии аварийности. За последнее время этот участок, похоже, становится рекордсменом по числу ДТП: машины «встречались» с бетонными блоками, пытались разглядеть путь в кромешной тьме, а сегодняшнее столкновение отправило двух пассажирок автобуса в больницу.

Препятствия и полосы сомнительного качества возмущают водителей: «Новый асфальт уже просел местами. Так и боишься, что колеса там останутся», - пишут пользователи в соцсетях.

Тяжелее приходится пешеходам. После себя строители оставили некое подобие тротуаров. Песок переходит в щебенку и обратно, бортовой камень уложен не везде, а кое-где вовсе не закреплен. По пути встречаются блоки, ямы, перекопанная земля.

Нынешнее состояние шоссе Авиаторов прохожие запечатлели на видео. С соответствующей музыкой получилась серая и неприглядная картина.

«Стройка идет очень вяло. Реконструкция похожа на разрушение» - подвели итог авторы видеоматериала.