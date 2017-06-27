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Реконструкцию шоссе Авиаторов волгоградцы определили как «вяленькую»
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
Vlg20 ru
Реконструкцию шоссе Авиаторов волгоградцы определили как «вяленькую»
Сегодня, 17:01ОбществоМарина СабадашФото: vlg20.ru
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