Поисково-спасательной службе МЧС России исполнилось 25 лет

В пятницу, 28 июля, поисково-спасательная служба (ПСС) МЧС России отмечает юбилей – ей исполнилось 25 лет.

Служба была создана 28 июля 1992 года. Тогда Правительство РФ издало постановление о совершенствовании туристских и альпинистских служб, пунктов и центров на территории страны. В состав Государственного комитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий были переданы 35 туристских и альпинистских спасательных служб, пунктов и центров

Сегодня поисково-спасательная служба объединяет в своем составе 51 формирование численностью более 4800 человек, которые выполняют задачи по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как в России, так и за рубежом, сообщает пресс-служба МЧС России.

Только за прошлый год спасателями ПСС МЧС России проведено свыше 17500 поисково-спасательных работ, в том числе сложнейших операций в труднодоступной горной местности, на водных объектах на глубинах до 100 метров, горных реках, в сложных карстовых полостях, на опасных производствах. При проведении поисково-спасательных работ спасено более 12900 человек.