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На молодежном форуме в Ростове наш регион представят 90 волгоградцев
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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На молодежном форуме в Ростове наш регион представят 90 волгоградцев
Сегодня, 07:35ОбществоФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области/ volgograd.ru
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