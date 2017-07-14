На молодежном форуме в Ростове наш регион представят 90 волгоградцев

Федеральная площадка «Молодые аграрии» пройдет с 7 по 12 сентября в лагере «Спутник» на берегу Азовского моря уже во второй раз. В этом году тема смены – агроэкология.
По информации комитета молодежной политики Волгоградской области, 40 студентов Волгоградского государственного аграрного университета и молодых аграриев, чья сфера профессиональных интересов связана с развитием агропромышленного комплекса региона, пройдут здесь интенсивную образовательную программу.
А с 15 по 20 сентября более тысячи участников из всех субъектов Южного федерального округа объединит окружной форум «Ростов-2017». В состав волгоградской делегации войдут 50 человек – лидеров молодежных объединений.
На форуме они примут участие в работе семи тематических площадок: «Молодые бизнесмены и работающая молодежь», «Общественные и политические лидеры», «Студенческие отряды», «Культура и творчество», «Патриоты России», «Спорт и волонтерство», «Экология».
Участники форума смогут приобрести дополнительные знания по направлениям смен, найти единомышленников и получить общественную и государственную поддержку своих социально-значимых инициатив в размере от 100 до 300 тысяч рублей.